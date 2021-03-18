Çanakkale şehitleri dualarla anıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çanakkale şehitleri dualarla anıldı

18.03.2021 11:44 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:49
Çanakkale şehitleri dualarla anıldı

Kocaeli'de '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' dolayısıyla düzenlenen törende şehitler dualarla anıldı.

Kocaeli'de '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' dolayısıyla düzenlenen törende şehitler dualarla anıldı.

İzmit Bağçeşme Mezarlığı Namazgah Şehitliği'nde düzenlenen törene, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, askeri erkan, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehitlik anıtına çelenklerin sunulduğu törende, saygı duruşu ve saygı atışları yapıldı. Ardından protokol üyeleri şehitlik hatıra defterini imzaladı.

"Milletimiz ebediyen var olsun"

Çanakkale zaferinin şanlı bir tarih olduğuna dikkat çeken Vali Yavuz, "Aziz milletimizin yüksek irade ve sarsılmaz inancı ile kazandığı Çanakkale zaferi tarihten silinmek istenen, bir milletin bütün imkansızlıklara rağmen vatanını korumak için verdiği mücadelenin destanıdır. Çanakkale zaferinin 106. yılını kutluyor. 18 Mart Şehitler Gününde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakların bize yurt olmasını, yurt olarak kalmasını sağlayan tüm Türk Büyüklerini, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum. Onların destansı kahramanlıklarının eşsiz fedakarlıklarının tüm gençlerimize örnek olmasının diliyorum. Ruhları şad olsun, milletimiz ebediyen var olsun" dedi.

Vali Seddar Yavuz'un konuşmasının ardından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı. Düzenlenen tören, edilen duaların ardından sona erdi. - KOCAELİ

Çanakkale şehitleri dualarla anıldı
Çanakkale şehitleri dualarla anıldı
Çanakkale şehitleri dualarla anıldı
Çanakkale şehitleri dualarla anıldı
Çanakkale şehitleri dualarla anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Acun Ilıcalı Rasim Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Fatih Terim Bülent Uygun Cüneyt Çakır Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çanakkale şehitleri dualarla anıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 11:51:59. #1.16#
title