Çanakkale şehitleri Aydın'da dualarla anıldı
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Çanakkale şehitleri Aydın'da dualarla anıldı

18.03.2021 11:32 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:56
Çanakkale şehitleri Aydın'da dualarla anıldı

Aydın'da '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Töreni' dolayısıyla düzenlenen törende şehitler dualarla anıldı.

Aydın'da '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Töreni' dolayısıyla düzenlenen törende şehitler dualarla anıldı.

18 Mart Çanakkale Zaferinin 106. yıl dönümü dolayla ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da tören düzenlendi. Aydın Valiliği, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği, Aydın Şehit Aileleri ve Malul Gazileri Yardımlaşma Derneği'nin çelenklerinin sunulması ile başlayan törende saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Yılmaz, "Tarih boyunca, asil milletimizin evlatları vatan, millet uğruna Allah yolunda savaşıp mukaddes değerler için canlarını feda etmişlerdir. Anadolu'yu yurt tuttuğumuz Malazgirt'ten bu yana Yemen'de Hicaz'da, Balkanlar'da, Güney Doğu'da, Çanakkale'de ve 15 Temmuz'da bu topraklar için can veren yiğitlerimiz bu memleketi Türk milletine vatan etmişler, bu vatanda hür, bağımsız ve güven içerisinde yaşamamızı sağlamışlardır. Türk anası evladını askere gönderirken, 'ya şehit ol, ya gazi' diyerek yavrusunun vatanda kurban olmasının sebebi Kur'an-ı Kerim'de yüce mevlanın 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin, bilakis onlar diridirler. Lakin siz farkında olmazsınız' buyurmasıdır. Şehitlik deyince ilk akla gelen 250 bin şehidimizi toprağa verdiğimiz Çanakkale Zaferi'dir. Çanakkale demek, zenginlik, gurur, kibir ve gücün karşısında, inancın, mücadelenin ve vatan sevgisinin kazanması demektir. Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun" diye konuştu.

Konuşmanın arından lise öğrencisi Kübra Yılmaz tarafından okunan şiirle devam eden program Aydın İl Müftüsü Ercan Aksu öncülüğünde şehitler için dua edilmesi ile son buldu.

Törene Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Aydın İl Emniyet Müdürü Suat Ekici, Aydın Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Ece, Aydın Şehit Aileleri ve Malul Gazileri Yardımlaşma Derneği Sevil Esin, Aydın milletvekilleri ve protokol üyeleri katıldı. - AYDIN

Çanakkale şehitleri Aydın'da dualarla anıldı
Çanakkale şehitleri Aydın'da dualarla anıldı
Çanakkale şehitleri Aydın'da dualarla anıldı
Çanakkale şehitleri Aydın'da dualarla anıldı
Çanakkale şehitleri Aydın'da dualarla anıldı
Çanakkale şehitleri Aydın'da dualarla anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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