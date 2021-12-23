ÇANAKKALE (İHA) - "Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı" Van'da

VAN Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Gezgin Kültür Festivali' kapsamında Türkiye turunu sürdüren ' Çanakkale Mobil Müze Tırı' Van'da ziyarete açıldı.

İlk seferberlik emrinden zaferin kazanıldığı güne uzanan süreçte Çanakkale Savaşları'nda yaşananları günümüze aktaran savaş materyalleri, videolar, savaş objeleri, döneme ait açıklayıcı bilgi ve belgelerin sergilendiği tır, Vanlılar tarafından yoğun ilgi gördü. Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı bünyesinde görev yapan 5 kişilik ekibin koordinasyonundaki tırın 3 gün süresince Van'da ziyarete açık olacağı öğrenildi. Çanakkale gezi tırını ziyaret eden Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "Çanakkale alan yönetiminin Çanakkale savaşını değişik yönlerini anlatan, Çanakkale bilinci, millet olma bilinci, kurtuluş savaşımızı en güzel anlatan bu tır, Çanakkale'de, Karadeniz'den yola çıktı bugün Van'a geldi. Üç gün ilimizde gençlerimiz, çocuklarımız bu tırı ziyaret ederek millet olma bilincinin ne demek olduğunu, Çanakkale'nin ne demek olduğunu bu tır sayesinde bilgilerini pekiştirecekler, bizden sonra da Güneydoğuya gidecek. Bu güzel hizmete imza atan herkese teşekkür ediyorum" dedi.