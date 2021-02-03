Son dakika haberleri! ÇANAKKALE - Çanakkale Savaşları kahramanı Bigalı Mehmet Çavuş, kabri başında anıldı
Gelen son dakika haberlerine göre Çanakkale Savaşları kahramanı Mehmet Çavuş'un ölümünün 57. yılında, Biga ilçesi Bahçeli köyündeki mezarı başında anma töreni düzenlendi.
Çanakkale Savaşları kahramanı Mehmet Çavuş'un ölümünün 57. yılında, Biga ilçesi Bahçeli köyündeki mezarı başında anma töreni düzenlendi.
Tören kapsamında, Bahçeli köyü camisinde öğle namazı sonrasında Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı. Ardından Mehmet Çavuş'un kabri başında dua edildi.
Törene, Kaymakam Mustafa Can, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ufuk Erikli, İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan, Biga Kent Konseyi Başkanı Metin Tatlı ile diğer ilgililer, köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı.
Bigalı Mehmet Çavuş
Seddülbahir Cephesi'nde, çıkarma yapan düşman askerlerine karşı silah arkadaşlarıyla çarpışırken namlusu parçalanan tüfeğini İngilizlere fırlatan ve yerden aldığı taşlarla mücadelesini sürdüren Bigalı Mehmet Çavuş, adını tarihe altın harflerle yazdırdı.
19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal, Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa'ya bir rapor göndererek, 27. Alay 3. Tabur 10. Bölük eratından Mustafa oğlu Bigalı Mehmet Çavuş'a kahramanlık madalyası verilmesini sağladı.
Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı'nda 16 yıl askerlik yapan Mehmet Çavuş, 1964'te 86 yaşında vefat etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay