Çanakkale Önce Çarptılar, Sonra Ezdiler

Çanakkale'nin Bayramiç İlçesi'nde, yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan, ardından başka bir otomobil tarafından ezilen 65 yaşındaki Ayşe Dudu, olay yerinde hayatını kaybetti.



Kaza, saat 22.00 sıralarında Ezine Yolu'nun 2'nci kilometresinde meydana geldi. İddialara göre, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Mustafa Şahin, annesi Ayşe Dudu Şahin ile birlikte tarladan eve dönerken, yolun karşısına geçip annesine beklemesini söyledi. Ezine'den Bayramiç yönüne giden 17 TL 019 plakalı H.S. yönetimindeki otomobil, oğlunu dinlemeyip yolun karşısına geçmek isteyen Şahin'e çarptı. Şahin, çarpışmanın etkisiyle yere yığıldı. Bu sırada, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen başka bir otomobil de yaşlı kadını ezerek bir süre sürükledi. Şahin'e yardım etmek için o sırada etrafında olan sürücü H.S. ve çevredekiler, üzerlerine gelen otomobili görüp kaçıştı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Şahin'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.



Sürücü H.S., ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürülürken, yaşlı kadını ezip kaçan otomobil sürücüsünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.