Çanakkale'nin yüksek kesimleri beyaza büründü - Haberler

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Çanakkale'nin yüksek kesimleri beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı - İbrahim Çubuk - Güncel
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- Çanakkale'nin yüksek kesimleri beyaza büründü Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

ÇAN, ÇANAKKALE (İHA) - - Çanakkale'nin yüksek kesimleri beyaza büründü

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Çanakkale'nin Çan ve Yenice ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren yağan kar çevreyi beyaza bürüdü. Kar yüksekliği Çan ilçesinde 5, Yenice ilçesinde ise 10 santimetreye ulaştı. Belediye ve karayolları ekipleri, bölgede tuzlama ve kar küreme çalışmaları yaparken, kısmen de olsa ulaşımda aksamaların olduğu görüldü.

Yüksek kesimlerde kar yağışı devam ederken, bölgede kapanan bir yol olmadığı öğrenildi.

Çanakkale'nin yüksek kesimleri beyaza büründü

Çanakkale'nin yüksek kesimleri beyaza büründü

Çanakkale'nin yüksek kesimleri beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı / İbrahim Çubuk - Güncel

Çanakkale, Çan, kar, Güncel, Haberler

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