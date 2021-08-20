Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde vatandaşlara aşure ikram edildi
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde vatandaşlara aşure ikram edildi

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde vatandaşlara aşure ikram edildi
Anadolu Ajansı / Ercan Özçetin - Haberler | Güncel

Lapseki İlçe Belediyesi, muharrem ayı etkinlikleri kapsamında aşure dağıttı.

Lapseki İlçe Belediyesi, muharrem ayı etkinlikleri kapsamında aşure dağıttı.

Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliği geleneksel olarak her yıl düzenlediklerini söyledi.

Aşureleri Gazi Süleyman Paşa, Dalyan, Fatih, Hacı İsmail Efendi, Şehitler, Lapseki Küçük Sanayi Sitesi ve Yeni camilerinde dağıttıklarını anlatan Yılmaz, "Cenab-ı Allah muharrem oruçlarınızı hayır ve hasenatlarınızı kabul etsin. Aşurenin zenginliği, ülkemizin tadı ve bereketi olsun. Muharrem ayının ve aşure gününün ümmete birlik, beraberlik, huzur ve mutluluk getirmesini rabbimden diliyorum." dedi.

Belediye önünde İlçe Müftüsü İbrahim Sezgin'in muharrem ayı duası yapmasıyla başlayan etkinliğe, Lapseki Kaymakamı Dr. Fatih Çelikkaya, AK Parti İlçe Başkanı Namık Ergin ve diğer ilgililer ile vatandaşlar katıldı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde vatandaşlara aşure ikram edildi
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde vatandaşlara aşure ikram edildi
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde vatandaşlara aşure ikram edildi
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde vatandaşlara aşure ikram edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Özçetin

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