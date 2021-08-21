1915 Çanakkale Köprüsü'nde 87 tabliyeden 29'unun montajı tamamlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

1915 Çanakkale Köprüsü'nde 87 tabliyeden 29'unun montajı tamamlandı

1915 Çanakkale Köprüsü'nde 87 tabliyeden 29'unun montajı tamamlandı
Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı - Haberler | Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nde, 87 tabliyeden 29'unun montajının tamamlandığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nde, 87 tabliyeden 29'unun montajının tamamlandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü unvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar devam ediyor.

Köprüde 87 tabliyeden 29'unun montajı yapıldı.

Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında yapılan köprünün inşaatı kapsamında, Yülüce Köyü mevkisindeki bölgede yaşayanların araç gürültüsünden rahatsız olmaması için bağlantı yoluna 1 kilometre uzunluğunda ve 3 metre yüksekliğinde çevreci ses bariyeri yapıldı.

Her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğundaki mega tabliye bloklarının bir bölümünün yerlerine monte edilmesiyle köprünün geçiş yolu da belirginleşmeye başladı.

Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı olarak nitelendirilen proje için Asya Yakası'nda bulunan Lapseki-Şekerkaya ile Avrupa Yakası'nda yer alan Gelibolu-Sütlüce mevkilerindeki şantiyelerde 665'i mühendis, yaklaşık 5 bin kişiyle yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayacak

Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayacak köprünün temeli, 18 Mart 2017'de atıldı.

Dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü unvanının yanı sıra köprünün ayakları 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeliyor.

Asma köprünün 318 metrelik çelik kuleleri Türk ve dünya tarihi açısından çok büyük öneme sahip Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i işaret ediyor.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde asma köprünün iki çelik kulesi arasındaki 2 bin 23 metrelik orta açıklık, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü, kulelerin kırmızı-beyaz renkleri de Türk Bayrağı'nı simgeliyor.

Malkara-Çanakkale Otoyolu 18 Mart 2022'de tamamlanacak

1915 Çanakkale Köprüsü'nün Malkara-Çanakkale Otoyolu ile birlikte 18 Mart 2022'de hizmete açılması hedefleniyor.

Otoyol projesi kapsamında, 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 2 betonarme viyadük, 6'sı alt geçit 6'sı hidrolik olmak üzere 12 köprü, 43 üst geçit köprüsü, 40 alt geçit, 241 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 7 ücret toplama istasyonu inşa edilecek.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde 87 tabliyeden 29'unun montajı tamamlandı
1915 Çanakkale Köprüsü'nde 87 tabliyeden 29'unun montajı tamamlandı
1915 Çanakkale Köprüsü'nde 87 tabliyeden 29'unun montajı tamamlandı
1915 Çanakkale Köprüsü'nde 87 tabliyeden 29'unun montajı tamamlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika John Kirby Fuat Oktay Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Cimilli İbo Acun Ilıcalı Armağan Çağlayan
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Abdullah Avcı Dimitris Pelkas Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
1915 Çanakkale Köprüsü'nde 87 tabliyeden 29'unun montajı tamamlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 12:21:15. #1.16#

title