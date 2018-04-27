Çanakkale Kız Çocuğunu Otobüsün Altında Kalmaktan Kurtaran Belediye Personeli Altınla Ödüllendirildi

Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, 3 gün önce kordonboyunda yola doğru koşan kız çocuğunu yakalayıp, otobüsün altında kalmaktan son anda kurtaran ÇABİS (Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi) ekibinde görevli Oğuzhan Akgün'ü (24) duyarlı davranışından dolayı altınla ödüllendirdi. Çanakkale Belediyesinde, ÇABİS'te görevli personel Oğuzhan Akgün, 3 gün önce kordonboyundaki bisiklet kiralama noktasında görevine başladı. Bisiklet kiralayan vatandaşlara yardımcı olan Oğuzhan Akgün, arkasına döndüğü sırada küçük bir kız çocuğunun koşarak yola doğru yöneldiğini gördü. Küçük kızı otobüsün altında kalmaktan son anda kurtaran Oğuzhan Akgün, kızı arkasından koşarak gelen babasına teslim etti. Güvenlik kameralarına yansıyan bu görüntülerin ardından büyük takdir toplayan Belediye personeli Oğuzhan Akgün, Başkan Ülgür Gökhan tarafından altınla ödüllendirildi.

ÇABİS'te görevli Belediye personeli Oğuzhan Akgün, 'Ben ÇABİS'te çalışıyorum. Bisiklet alan arkadaşlara yardımcı olduktan sonra arkamı döndüğümde küçük bir kızın koştuğunu gördüm. Babası da kızının arkasından sesleniyordu. Kızına yetişemeyecek durumdaydı. O anda vatandaşlık görevimi yerine getirdim. Yaptığım insanlık göreviydiö dedi.

Son günlerde Çanakkale Belediyesi'nin insanlık görevini son günlerde fazlasıyla yerine getirdiğini belirten Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, 'Personellerimiz iyi yetiştirilmişler. Kentte belediye hizmeti vermek demek, kentin her türlü hizmetine koşmaktır. Sadece kentin değil her canlının hizmetine koşmaktır. Çünkü bu duyarlılık çok önemli O andaki bir saniyelik gecikme çocuğun bir aracın altında kalmasına Allah korusun sebep olabilirdi. Belediye personelinin bu duyarlılığından dolayı çok mutluluk duyuyorumö diye konuştu.

Başkan Gökhan, konuşmasının ardından personel Oğuzhan Akgün'e duyralı davranışından dolayı teşekkür edip, altın takdim etti.