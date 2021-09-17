Çanakkale Kent Konseyleri Birliği'nden Başkan Yardımcısı Ünüvar'a Ziyaret - Haberler
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Çanakkale Kent Konseyleri Birliği'nden Başkan Yardımcısı Ünüvar'a Ziyaret

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Çanakkale Kent Konseyleri Birliği'nden Başkan Yardımcısı Ünüvar'a Ziyaret

Çanakkale Kent Konseyleri Birliği, 14-15 Ekim 2021 tarihlerinde düzenlenecek olan Çanakkale Çalıştayı öncesinde Belediye Başkan Yardımcısı Rebiye Turan Ünüvar'ı ziyaret etti.

Çanakkale Kent Konseyleri Birliği, 14- 15 Ekim 2021 tarihlerinde düzenlenecek olan Çanakkale Çalıştayı öncesinde Belediye Başkan Yardımcısı Rebiye Turan Ünüvar'ı ziyaret etti.

Çanakkale Kent Konseyi Başkanı Evren Kızoğlu, Çanakkale Kent Konseyi Genel Sekreteri Alper Usta, Kepez Kent Konseyi Başkanı Orhan Sönmez, Kepez Kent Konseyi Genel Sekreteri Demet Özel ve Gelibolu Kent Konseyi Başkanı Bünyamin Turan'ı makamında ağırlayan Başkan Yardımcısı Ünüvar, ziyaret nedeni ile memnuniyetini dile getirdi.

Karşılıklı sohbet ortamında geçen ziyarette Ünüvar, Kent Konseyleri Birliği heyetinden; eğitim, turizm, çevre ve doğa ile tarım hayvancılık konularının ele alınacağı Çanakkale Çalıştayına ilişkin bilgi aldı. Ziyaret, güncel konulara ilişkin sohbetin ardından sona erdi.

17. 09. 2021 16: 15

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Haber: Çanakkale Kent Konseyleri Birliği'nden Başkan Yardımcısı Ünüvar'a Ziyaret - Haberler
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