ÇANAKKALE - Karaya oturan gemi kurtarıldı
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ÇANAKKALE - Karaya oturan gemi kurtarıldı

Anadolu Ajansı / Murat Yüksel - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde karaya oturan gemi, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarılarak yüzdürüldü.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde karaya oturan gemi, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarılarak yüzdürüldü.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinden İzmir'in Aliağa Limanı'na giden Türk bayraklı 70 metre uzunluğundaki "Banu-S" isimli gemide, Bozcaada açıklarında dümen arızası meydana geldi. Kontrolden çıkan gemi, Bozcaada'nın doğusunda bulunan Taş Adası mevkisinde karaya oturdu.

Gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesinin ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait Türkeli Kurtarma Römorkörü ile Kıyı Emniyeti-9 hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

Yapılan ilk kontrollerde, gemide herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı, denizde kirlilik oluşmadığı tespit edildi. Geminin su altında kalan kısımlarında da hasar oluşmadığı belirlenince, Türkeli römorkörü ve hızlı tahlisiye botu tarafından kurtarma işlemi başlatıldı. Türkeli römorkörüne halatla bağlanan gemi, oturduğu yerden çekilerek yüzdürüldü.

Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesi limanına çekilen geminin burada son kontrolleri yapılacak, ardından gemi İzmir'in Aliağa Limanı'na doğru yola çıkacak.

ÇANAKKALE - Karaya oturan gemi kurtarıldı
ÇANAKKALE - Karaya oturan gemi kurtarıldı
ÇANAKKALE - Karaya oturan gemi kurtarıldı
ÇANAKKALE - Karaya oturan gemi kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel

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