Çanakkale kahramanları dualar ile anıldı

Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümünde Kocaeli'nin tüm ilçelerinde düzenlenen törenlerle, zaferin kahramanı şehitler dualar ile anıldı.

Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümünde Kocaeli'nin tüm ilçelerinde düzenlenen törenlerle, zaferin kahramanı şehitler dualar ile anıldı.

Çanakkala Zaferi'nin 106. Yıldönümü kapsamında Kocaeli'nin tüm ilçelerinde törenler düzenlendi. Bu kapsamda Gebze'de düzenlenen törenlere ilk olarak şehitliğine geçen ilçe protokolü, kabirlere çiçek bıraktı. Gebze Şehitliğinde düzenlenen törene Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay'ın yaptırdığı duanın ardından Kur'an tilavetinin okutulduğu anma programında protokol üyeleri şehitliklere, şehit aileleri ve yakınlarıyla birlikte çiçek bıraktı.

Dilovası'nda düzenlenen törenler ise Dilovası Şehitliğinde şehitler için düzenlenen tören ile başladı. Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ilçe protokolün katıldığı ziyarette şehit mezarları başında Kur'an tilaveti gerçekleştirilerek dualar edildi. Dilovası Belediyesi önünde anıta çelenk sunumunun ardından Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi'nde ilçedeki öğrencileri tiyatro ve şiir etkinliği düzenledi. Programın sonunda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrendiler ödüllendirildi.

Kartepe'de düzenlenen törenler de Kartepe Kent Meydanı'nda başladı. Çelenk sunumu ile başlayan törenlere Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve ilçe protokolü katıldı. Törenin ardından Kartepe Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde şehitler için Kur'an-ı Kerim Tilaveti okunarak dualar edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı