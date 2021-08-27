Çanakkale İli Köy ve Mahalle Muhtarları Eğitim Semineri
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Çanakkale İli Köy ve Mahalle Muhtarları Eğitim Semineri

Çanakkale İli Köy ve Mahalle Muhtarları Eğitim Semineri
Habermetre - Haberler | Toplum

Çanakkale merkez ilçe mahalle ve köy muhtarları eğitim semineri, Vali İlhami AKTAŞ'ın katılımı ile İl Özel İdaresi toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Çanakkale merkez ilçe mahalle ve köy muhtarları eğitim semineri, Vali İlhami AKTAŞ'ın katılımı ile İl Özel İdaresi toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından eğitim semineri toplantısı Vali İlhami AKTAŞ'ın açılış konuşması ile başladı.

Muhtarların eğitim seminerinde; Vali Yardımcısı Hakkı Uzun tarafından muhtarlık müessesesi ve organları hakkında, Vali Yardımcısı - İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü tarafından il ve ilçe yönetimi hakkında, Çanakkale İl Özel İdaresi Avukatı Derya Sunar tarafından muhtarların görev, yetki ve sorumlulukları hakkında, Çanakkale Valiliği Bilgi İşlem Müdürü Naile Akın Zümbül tarafından muhtar bilgi sistemi (MUHBİS) eğitimi ve ikametten ayrılma kısıtlaması/yasaklanması 5768 sayılı ve 22. 03. 2020 sayılı genelgesi hakkında muhtarlara bilgi verildi.

Çanakkale'mizi huzur ve güven açısından daha da yaşanabilir hale getirmek için hep birlikte çalışmaları gerektiğini ifade eden Vali İlhami AKTAŞ, muhtarlara toplantıya katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

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