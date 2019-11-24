Çanakkale gelibolu'da, milli atlet şevki koru anısına koştular

24.11.2019 20:11 | Son Güncelleme: 24.11.2019 20:14

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, milli maratoncu ve atletizm antrenörü Şevki Koru anısına koşu düzenlendi.

Gelibolu'nun düşman işgalinden kurtuluşu etkinliklerinde, bu yıl 2'nci kez milli maratoncu Şevki Koru anısına atletizm yarışları ve halk koşusu düzenlendi. Gelibolu Belediyesi'nce organize edilen koşuya, İstanbul Balkan Şampiyonası maraton birincisi Haydar Doğan, Atina Maratonu birincisi Veli Ballı gibi isimlerin yer aldığı eski milli atletler de katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan koşular, 4 farklı kulvar ve 8 etap olarak gerçekleştirildi. Şevki Koru anısına düzenlenen koşuya katıldığı için mutlu olduğunu söyleyen milli maratoncu Veli Ballı, "Merhum hocamız ve ağabeyimiz adına düzenlenen bu güzel organizasyonda olmaktan gururluyum. Bugün ben de Şevki Koru hocamızın anısına 10 kilometre koşacağım. Kendisine rahmet diliyorum. Işıklar içinde uyusun" dedi.

Koşuya katılan eski milli atlet Haydar Doğan ise "Bugün Gelibolu'dayız. Gelibolu'da bulunmamızın sebebi 20 yıl antrenörlüğümüzü yapan, yüzlerce rekortmen şampiyon atletin yetişmesine katkı sunan Şevki Koru hocamız adına bu sene 2'nci kez düzenlenen koşular. Bu koşulara yoğun katılım var. Bunun nedeni de Şevki Koru hocamızın ömrü boyunca ülkemize kattığı değerlerdir" diye konuştu.

500 sporcunun katıldığı 4 kulvar ve 8 etapta gerçekleştirilen koşuların ana klasmanını oluşturan 5 bin metrelik koşuda; erkeklerde Alper Demir, kadınlarda ise Rahime Tekin birinciliği elde etti.

Ana klasman 10 bin metre koşularında ise 1'inci Mestan Turhan, 2'nci Murat Emektar ve 3'üncü Yunus Emre Akkuş oldu. Aynı kategorinin kadınlar etabında ise Duygu Turgut Soyan 1'inci, Sabriye Güzelyurt 2'nci ve Tuğçe Karakaya 3'üncü oldu.

Derecelere giren sporculara ödülleri Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, 2'nci Kolordu Komutanı Zekai Aksakallı, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgenaral Yüksel Erdin, Şevki Koru'nun oğlu Cihan Koru ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.

Milli maratoncu Şevki Koru anısına düzenlenen koşuyu geleneksel hale getirmek istediklerini belirten Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Özacar, 1937'de yapılan ilk Türkiye Maratonu'nda birinciliği elde ederek, Atatürk'ün elinden madalya alan Gelibolulu Şevki Koru'yu anmak amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini söyledi. Özacar, "Bu anlamlı organizasyonumuz kapsamında, Atatürk'ün huzurunda koşma şerefini elde eden ve büyük başarılar kazanan milli atletimizi sonsuz saygı ve rahmetle anıyoruz. 1913 yılında Gelibolu'da doğan Şevki Koru'yu 28 Eylül 2003'te kaybettik. Ruhu şad olsun. Bu anlamlı anma koşusuna katılan tüm sporcularımızı kutluyor, hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Kaynak: DHA