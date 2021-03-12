Çanakkale'de Zafer Haftası kutlamaları başladı
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Çanakkale'de Zafer Haftası kutlamaları başladı

12.03.2021 11:35 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:10
Çanakkale'de Zafer Haftası kutlamaları başladı

Çanakkale Deniz Zaferinin 106. yıl dönümü ve Zafer Haftası kutlamaları başladı.

Çanakkale Deniz Zaferinin 106. yıl dönümü ve Zafer Haftası kutlamaları başladı.

Çimenlik Kalesi'nde düzenlenen törende, Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak ve deniz suyu ile Türk bayrağından oluşan kutsal emanetler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a götürülmek üzere Çanakkaleli atletlere teslim edildi. Törene; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Boğaz ve Garnizon Komutanı Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, askerler, muharip gaziler, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, günün anlam ve önemine binaen yapılan konuşmalarla devam ederken, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı ve Mehmet Akif Ersoy Yılı olması nedeniyle şiirler okundu.

Daha sonra mehter takımının gösterisiyle devam eden tören, Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak ve deniz suyu ile Türk bayrağından oluşan emanetler, geçtiğimiz yıl Ankara'ya giden atletler tarafından Vali İlhami Aktaş'a teslim edildi. Vali Aktaş emanet aldığı kutsal emanetleri bu yıl Ankara'ya götürecek olan atlet Oğuz Uyar ile Mehtap Polat'a verdi.

Seremoni sonrası atletler yola çıktı. Kutsal emanetler sırayla; Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Eskişehir ve Ankara il sınırlarından geçirilecek. Her ilin atletlerince taşınacak olan kutsal emanetler, atletler tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilecek. - ÇANAKKALE

Çanakkale'de Zafer Haftası kutlamaları başladı
Çanakkale'de Zafer Haftası kutlamaları başladı
Çanakkale'de Zafer Haftası kutlamaları başladı
Çanakkale'de Zafer Haftası kutlamaları başladı
Çanakkale'de Zafer Haftası kutlamaları başladı
Çanakkale'de Zafer Haftası kutlamaları başladı
Çanakkale'de Zafer Haftası kutlamaları başladı
Çanakkale'de Zafer Haftası kutlamaları başladı
Çanakkale'de Zafer Haftası kutlamaları başladı
Çanakkale'de Zafer Haftası kutlamaları başladı
Çanakkale'de Zafer Haftası kutlamaları başladı
Çanakkale'de Zafer Haftası kutlamaları başladı
Çanakkale'de Zafer Haftası kutlamaları başladı
Çanakkale'de Zafer Haftası kutlamaları başladı
Çanakkale'de Zafer Haftası kutlamaları başladı
Çanakkale'de Zafer Haftası kutlamaları başladı
Çanakkale'de Zafer Haftası kutlamaları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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