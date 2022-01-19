Çanakkale'de yüksekten düşerek hayatını kaybeden avukat toprağa verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çanakkale'de yüksekten düşerek hayatını kaybeden avukat toprağa verildi

Çanakkale'de yüksekten düşerek hayatını kaybeden avukat toprağa verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Çanakkale'de, balkondan düşerek hayatını kaybeden avukat, son yolculuğuna uğurlandı.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'de, balkondan düşerek hayatını kaybeden avukat, son yolculuğuna uğurlandı.

Çanakkale Barosu'na kayıtlı avukat Ali Serkan Yurt (42), 17 Ocak Pazartesi günü Kepez beldesine bağlı Hamidiye Mahallesi, Oğuz Kaan Sokak'taki Troia Prestige-1 Sitesi A Blok 5. kattaki evinin balkonundan bahçeye düşerek hayatını kaybetmişti.

Avukat Yurt için bugün Yalı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene; Çanakkale Belediye Başkanvekili İrfan Mutluay, Çanakkale Baro Başkanı Soner Aydın, meslektaşları, yakınları ve aile fertleri katıldı.

Evli ve 2 çocuk babası olan Ali Serkan Yurt'un cenazesi, öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale'de yüksekten düşerek hayatını kaybeden avukat toprağa verildi

Çanakkale'de yüksekten düşerek hayatını kaybeden avukat toprağa verildi

Çanakkale'de yüksekten düşerek hayatını kaybeden avukat toprağa verildi

Çanakkale'de yüksekten düşerek hayatını kaybeden avukat toprağa verildi

Çanakkale'de yüksekten düşerek hayatını kaybeden avukat toprağa verildi

Çanakkale'de yüksekten düşerek hayatını kaybeden avukat toprağa verildi

Çanakkale'de yüksekten düşerek hayatını kaybeden avukat toprağa verildi

Çanakkale'de yüksekten düşerek hayatını kaybeden avukat toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Çanakkale Barosu, Çanakkale, Pazartesi, Ocak, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title