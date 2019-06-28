Çanakkale'de tünel inşaatında ceset bulundu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi ile Küçükkuyu beldesi arasında yapımı süren tünelin girişinde erkek cesedi bulundu.

Tünelin Ahmetçe köyü sapağındaki bölümünde hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, yüzü tanınmayacak haldeki kişinin öldüğünü belirledi.

İncelemelerin ardından Ayvacık Devlet Hastanesi morguna gönderilen cesetle ilgili kimlik tespiti ve olayın aydınlatılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA