Çanakkale'de tatilciler dönüşe erken başladı, 2 kilometre kuyruk oluştu
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Çanakkale'de tatilciler dönüşe erken başladı, 2 kilometre kuyruk oluştu

ÇANAKKALE'de Kurban Bayramı tatiline çıkan vatandaşlar, dönüş yolculuğunu son güne bırakmak istemeyip erken yola çıktı.

Çanakkale'de tatilciler dönüşe erken başladı, 2 kilometre kuyruk oluştu
02.08.2020 17:34 | Son Güncelleme: 02.08.2020 18:24

ÇANAKKALE'de Kurban Bayramı tatiline çıkan vatandaşlar, dönüş yolculuğunu son güne bırakmak istemeyip erken yola çıktı. Bayramın üçüncü gününde gün boyu yoğunluk yaşanan feribot iskelelerinde, öğleden sonra tatilcilerin araç kuyruğu 2 kilometreye kadar ulaştı.

Kurban Bayramı tatilini Ege sahilleri, Edremit Körfezi ile Assos ve Bozcaada gibi turizm merkezlerinde geçiren vatandaşlar, dönüş yolculuğunun son gün yoğun olacağını düşünerek bir gün önceden yollara koluydu. Eceabat ve Kilitbahir köylerine 6 feribotla sefer yapan Gestaş firması, yaşanan yoğunluk nedeniyle 'doldur boşalt' usulü saatsiz olarak çalıştı. Öğle saatlerinden sonra yoğunluk daha da arttı ve feribot kuyruğu 2 kilometreye ulaştı. Aynı yoğunluk Gelibolu ilçesine 6 feribot ile sefer yapılan Lapseki iskelesinde de yaşandı. 

Çanakkale merkezinde tatilcilerin araçları, Kayserili Ahmetpaşa Caddesi ile Balıkesir Caddesi üzerinde çift sıra olarak depolanırken, iskele ve kavşaklarda feribot kuyruğu ile şehir içi trafiğini polisler yönlendiriyor. 

Çanakkale Boğaz hattında yaşanan araç yoğunluğu Gökçeada-Kabetepe ile Bozcaada-Geyikli hatlarında da yaşanıyor. Gestaş'ın 2'şer feribot ile sefer yaptığı Gökçeada ve Bozcaada'da tatil yapanların dönüşe geçmesiyle bu hatlarda da yoğunluk yaşanıyor. 


Kaynak: DHA

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