Çanakkale'de taksiyle cip çarpıştı: 6 yaralı
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Çanakkale'de taksiyle cip çarpıştı: 6 yaralı

12.02.2021 18:36 | Son Güncelleme: 12.02.2021 18:40
Çanakkale'de taksiyle cip çarpıştı: 6 yaralı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde, taksiyle çarpışan cipin, refüje çarparak, karşı şeride geçtiği kazada 6 kişi yaralandı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde, taksiyle çarpışan cipin, refüje çarparak, karşı şeride geçtiği kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde Küçükkuyu Otogarı mevkisinde meydana geldi. Balıkesir'in Edremit ilçesi yönünden Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi yönüne giden Halil Zahit Sözen'in kullandığı 17 PJ 028 plakalı cip, Seyfi Çakır idaresindeki 17 T 7043 plakalı taksi ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan cip, refüje çarparak, karşı şeride geçti. Kazada, cip sürücüsü Halil Zahit Sözen ile araçtaki Leyla Sözen, Ela Aylin Sözen, Hale Zeynep Sözen, Elif Ceylin Salman ve Kerem Salman yaralandı. İhbar üzerine gelen ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.


Çanakkale'de taksiyle cip çarpıştı: 6 yaralı
Çanakkale'de taksiyle cip çarpıştı: 6 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İpek YAVAŞ

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