ÇANAKKALE'DE SUYUN TÜKENDİĞİ BARAJLAR DOLUP TAŞTI

ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE'de 2020 yılında yağışların azlığı nedeniyle suyun tükenme noktasına geldiği barajlarda tehlike çanları çalmaya başlamış ve su kullanımına bazı kısıtlamalar getirilmişti. Bu kış yağmur ve kar yağışlarının bol olmasıyla barajlar doldu. Yetkililer, sulama sezonunda problem yaşanmayacağını söyledi.

Çanakkale'de 2020 yılında yağışların azlığı kuraklığa neden oldu. Bu nedenle 2020 yılı sonlarında Çanakkale merkezindeki Atikhisar Barajı başta olmak üzere birçok barajda su miktarı azaldı. Çanakkale'nin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan 54 milyon 115 bin metreküp su kapasitesine sahip Atikhisar Barajı'nda 2020 yılı sonunda su miktarı 12 milyon metreküpe kadar düştü. Yaklaşık 1 yıllık suyu kalan kentte Belediye Encümeni kararıyla su kullanımına bazı kısıtlamalar getirildi. 2021 yılı kış aylarındaki yağışlar barajlara can suyu oldu ancak tam olarak doldurmadı.

Son iki yıldır yeterli yağış alamayan kentte toprak ve barajlar, bu yılın Ocak ve Şubat aylarında hem bolca yağmur hem de yüksek kesimlere düşen kar ile birlikte suya doydu. İl genelindeki 9 barajın ortalama doluluk oranı yüzde 70'e ulaştı. Biga Taşoluk Barajı'nda geçen yıl yüzde 32 olan doluluk oranı yüzde 50'ye, Biga Bakacak Barajı'nda yüzde 30 olan doluluk oranı da yüzde 40'a ulaşmış durumda. Ancak diğer 7 barajda doluluk oranı yüzde 100 seviyesinde. Son yağışların ardından Valilik, tamamen dolan barajların savaklarından su salınabileceğini belirtip, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Yetkililer, yağışların barajları doldurması nedeniyle, bu yıl sulamada sorun yaşanmayacağını açıkladı.

KISITLAMALARI HATIRLATTI VE TASARRUF ÇAĞRISI YAPTI

Çanakkale merkezinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Atikhisar Barajı'nın yüzde 100 dolu olduğunu belirten Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Mutluay, "Geçtiğimiz yıl su kullanımına encümen kararlarıyla kısıtlamalar getirmiştik. Bu yıl biraz daha esnek davranıyoruz. Ancak rehavete kapılmamalıyız. İklim değişikliğine bağlı olarak kuraklık periyotlarını çok sık yaşamaya başladık. Atikhisar Barajımız bizim tek kullanma ve içme suyu kaynağımız. Bunun dışında da tarımsal sulamada kullandığı için ekonomik değere sahip. Bu nedenle tasarrufa dikkat ederek, suyumuzu kullanmaya devam edeceğiz. 2 Aralık 2020 tarihinde bizim barajımızın su seviyesi yüzde 22'lere düşmüştü. Yaklaşık 8-9 aylık suyumuz kalmıştı. Bu nedenle tasarruf tedbirlerini almıştık. Ama Ocak ve Şubat yağışlarıyla birlikte barajımız hızla yükselmeye başladı. Bizi de bir ölçüde rahatlattı. Şubat ayının ortalarındayız ve barajımız yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Su için sadece bu yılı düşünmemeliyiz. İklim krizi, kuraklık her geçen yıl artacak. Bu nedenle kent halkı suyu dikkatlice kullansın. Özellikle çim alanlarda, yeşil alanlarda su tasarrufu olan bitkiler tercih etsinler. Gereksiz su israfından kaçınsınlar. Özellikle Atikhisar Barajı gibi tarımsal sulamada kullanılan barajlarda da mutlak suretle basınçlı sulama sistemleri, yani yağmurlama ve damlama sulama sistemleri tercih edilmeli. Yüzey sulama sistemlerinden kaçınmamız gerekmektedir" dedi.

ÇANAKKALE'DEKİ BARAJLARIN KAPASİTESİ

Çanakkale il genelinde bulunan 9 barajın su kapasiteleri ise şu şekilde:

Biga Bakacak Barajı 130 milyon metreküp, Biga Taşoluk Barajı 88 milyon metreküp, Bayramiç Barajı 96 milyon metreküp, Atikhisar Barajı 54 milyon 115 bin metreküp, Ayvacık Barajı 39 milyon metreküp, Lapseki Bayramdere Barajı 18 milyon 500 bin metreküp, Umurbey Barajı 52 milyon 700 bin metreküp, Gelibolu Tayfur Barajı 4 milyon metreküp, Gökçeada Zeytinliköy Barajı ise 12 milyon 280 bin metreküp.