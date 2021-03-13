Çanakkale'de seyir halindeki otomobil yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çanakkale'de seyir halindeki otomobil yandı

13.03.2021 16:35 | Son Güncelleme: 13.03.2021 16:42
Çanakkale'de seyir halindeki otomobil yandı

ÇANAKKALE'de seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil yandı.

ÇANAKKALE'de seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil yandı. Yangın nedeniyle Çanakkale- İzmir kara yolunda  

yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Çanakkale- İzmir Karayolu'nda seyir halinde olan U.M. yönetimindeki 17 FU 603 plakalı otomobilin motor bölümü alev aldı. U.M. de hemen otomobilini yol kenarına çekip, beraberindeki 2 kişi ile alevlere müdahale etti. Bu sırada itfaiyeyi de aradı. Gelen Çanakkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yangın nedeniyle karayolunun Çanakkale- İzmir yönünde yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Yol, daha sonra kontrollü olarak trafiğe açıldı.


Çanakkale'de seyir halindeki otomobil yandı
Çanakkale'de seyir halindeki otomobil yandı
Çanakkale'de seyir halindeki otomobil yandı
Çanakkale'de seyir halindeki otomobil yandı
Çanakkale'de seyir halindeki otomobil yandı
Çanakkale'de seyir halindeki otomobil yandı
Çanakkale'de seyir halindeki otomobil yandı
Çanakkale'de seyir halindeki otomobil yandı
Çanakkale'de seyir halindeki otomobil yandı
Çanakkale'de seyir halindeki otomobil yandı
Çanakkale'de seyir halindeki otomobil yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa SUİÇMEZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Akif Ersoy Hulusi Akar Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Ayşegül Çınar Ferhan Şensoy Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Şansalan Ünal Karaman Aykut Kocaman Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çanakkale'de seyir halindeki otomobil yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 16:43:59. #1.16#
title