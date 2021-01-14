Çanakkale'de sağlık çalışanlarına aşı uygulaması başladı

ÇANAKKALE'de, koronavirüse karşı Çin'den getirilen Sinovac firmasının geliştirdiği CoronaVac aşısı, sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. İlk aşıyı İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Taşçı oldu. Kentte yaklaşık 7 bin sağlık çalışanı aşılanacak.

Çin'den Türkiye'ye getirilen CoronaVac aşısı, 14 günlük analizlerin ardından 81 ile dağıtıldı. Çanakkale'de bugün Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına aşı yapılmaya başlandı. Sağlık çalışanlarına, ilk doz aşılar yapıldıktan 28 gün sonra ikinci doz aşı yapılacak.

Aşının ilk uygulandığı İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Taşçı, kentteki hastanelerde 85 aşı odası oluşturulduğunu söyledi. Bir yıldır pandemiyle mücadele edildiğini belirten Taşçı, "Tüm dünya ile birlikte ülkemizde canla başla, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, bakanımızın gayretleriyle gayet güzel bir çalışma yürütüyoruz. En büyük silahımız olan aşıyı da elhamdülillah olmuş olduk. Bu aşının şu anda, maske, mesafe ve temizliğin dışındaki en önemli silahımız olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Bütün sağlık çalışanlarımız, bugün aşılarını olacaklar. İl sağlık müdürü olarak ben ve tüm yöneticilerimizle birlikte buraya aşımızı olmaya geldik. Aşının etkili olacağına inanıyoruz. Çanakkale'mizde çalışan yaklaşık 7 bin sağlık çalışanımıza aşı yapılacak" dedi.Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde, sağlık personelinin aşı olmak için uzun kuyruk oluşturdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı