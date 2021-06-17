Çanakkale'de müsilaj koordinasyon toplantısı düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çanakkale'de müsilaj koordinasyon toplantısı düzenlendi

Çanakkale'de müsilaj koordinasyon toplantısı düzenlendi
Anadolu Ajansı / Burak Akay - Haberler | Güncel

Çanakkale Valiliği ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) iş birliğinde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koordinasyonunda ve Marmara Belediyeler Birliğinin katılımıyla, Marmara Denizi Eylem Planı Çanakkale İl Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Çanakkale Valiliği ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) iş birliğinde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koordinasyonunda ve Marmara Belediyeler Birliğinin katılımıyla, Marmara Denizi Eylem Planı Çanakkale İl Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

ÇOMÜ Troya Kültür Merkezi'ndeki toplantıya, Vali İlhami Aktaş, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Ercan Oran, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Bekir Çelen, ilgili kurum müdürleri, akademisyenler ve STK yöneticileri katıldı.

Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Sibel Menteşe moderatörlüğündeki toplantıda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde görevli Çevre Mühendisi Çiğdem Keskin, Marmara Denizi'nde kirliğin azaltılması amacıyla hazırlanan 22 maddelik "Marmara Denizi Eylem Planı" hakkında bilgi verdi. Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Büyükateş de "Müsilaj, Mücadele, Eylem Planları" başlıklı sunum yaptı.

İl Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı Şube Müdürü Mücella Ulus ise yüzme suyu ve yüzme alanları bölgeleri için incelemelerini anlattı.

Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ayaz tarafından "Müsilajın Balıkçılık Faaliyetlerine ve Denizel Ortama Etkisi" hakkında katılımcılara bilgilendirmede bulunuldu.

Toplantı, soru cevap bölümünün ardından görüş ve önerilerin sunulmasıyla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

Marmara'yı katleden deniz salyası, Akdeniz'de de görüldü
Marmara'yı katleden deniz salyası, Akdeniz'de de görüldü
Bakan Kurum, Marmara Denizi Koruma Eylem Planı Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından konuştu: (2)
Bakan Kurum, Marmara Denizi Koruma Eylem Planı Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından konuştu: (2)
Bakan Kurum, Marmara Denizi Koruma Eylem Planı Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından konuştu: (1)
Bakan Kurum, Marmara Denizi Koruma Eylem Planı Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından konuştu: (1)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ali Babacan Angela Merkel Boris Johnson Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Ezgi Mola Emel Sayın Rafet El Roman
Spor Cristiano Aytaç Kara Şenol Güneş Merih Demiral Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çanakkale'de müsilaj koordinasyon toplantısı düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.06.2021 10:36:36. #1.13#

title