Çanakkale'de kontrollü normalleşme döneminde dinamik denetim süreci devam ediyor
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Çanakkale'de kontrollü normalleşme döneminde dinamik denetim süreci devam ediyor

08.03.2021 16:19 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:22
Çanakkale'de kontrollü normalleşme döneminde dinamik denetim süreci devam ediyor

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş başkanlığında kontrollü normalleşme döneminde uygulanan Kovid-19 salgını tedbirleri görüşüldü.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş başkanlığında kontrollü normalleşme döneminde uygulanan Kovid-19 salgını tedbirleri görüşüldü.

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Taşçı, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selçuk Semizoğlu, Ticaret Borsası Başkanı Kaya Üzen, Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ünal Özcan ve Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya'nın katıldığı toplantıda il genelindeki tedbirler ele alındı.

Toplantının ardından Vali Aktaş ve beraberindeki heyet, kordonda faaliyet gösteren iş yerlerinde denetimlerde bulundu.

Denetimlerde, koronavirüs ile mücadele kapsamında hijyen, sosyal mesafe kuralı, maske kullanımı ve dezenfektan zorunluluğu kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel

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