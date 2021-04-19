Çanakkale'de kısıtlama saatindeki motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasınca görüntülendi
Çanakkale'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatte evin bahçesindeki motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Çanakkale'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatte evin bahçesindeki motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kısıtlama saatinde İsmetpaşa Mahallesi'ndeki evin bahçesine giren 2 kişi, yaklaşık 7 bin lira değerindeki motosikleti çalarak uzaklaştı.
Motosikletinin yerinde olmadığını fark eden H.T'nin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, parmak izi incelemesi yaparak güvenlik kamerası kayıtlarını izledi.
Kamera kayıtlarında 2 şüphelinin çevrede kimsenin bulunmadığından emin olduktan sonra motosikleti çalıp uzaklaştığı görülüyor.
Polisin, zanlıları yakalamak amacıyla başlattığı çalışma sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel