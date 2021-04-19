Çanakkale'de kısıtlama saatindeki motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasınca görüntülendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çanakkale'de kısıtlama saatindeki motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasınca görüntülendi

Çanakkale'de kısıtlama saatindeki motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasınca görüntülendi
Anadolu Ajansı / Murat Yüksel - Haberler | Güncel

Çanakkale'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatte evin bahçesindeki motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Çanakkale'de koronavirüs vakaları son 2 ayda 26 kat arttı
Çanakkale'de koronavirüs vakaları son 2 ayda 26 kat arttı

Çanakkale'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatte evin bahçesindeki motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kısıtlama saatinde İsmetpaşa Mahallesi'ndeki evin bahçesine giren 2 kişi, yaklaşık 7 bin lira değerindeki motosikleti çalarak uzaklaştı.

Motosikletinin yerinde olmadığını fark eden H.T'nin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, parmak izi incelemesi yaparak güvenlik kamerası kayıtlarını izledi.

Kamera kayıtlarında 2 şüphelinin çevrede kimsenin bulunmadığından emin olduktan sonra motosikleti çalıp uzaklaştığı görülüyor.

Polisin, zanlıları yakalamak amacıyla başlattığı çalışma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Nikos Dendias Mustafa Şentop Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Merve Dizdar Şeyma Subaşı Burcu Biricik Caner Cindoruk
Spor Ali Koç Cenk Tosun Ryan Babel Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Silah
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çanakkale'de kısıtlama saatindeki motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasınca görüntülendi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 11:32:04. #1.15#

title