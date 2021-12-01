Çanakkale'de kaybolan yaşlı adam ölü bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çanakkale'de kaybolan yaşlı adam ölü bulundu

AA / Bülent Ersöz - Haberler | Güncel
Çanakkale'de kaybolan yaşlı adam ölü bulundu

Çanakkale'de kayıp ihbarı yapılan 82 yaşındaki kişinin cesedine ulaşıldı.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de kayıp ihbarı yapılan 82 yaşındaki kişinin cesedine ulaşıldı.

Alçıtepe köyünde yaşayan Aziz Savaş'ın eve dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Bunun üzerine Savaş'ın son görüldüğü köyün çevresinde jandarma, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile AKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri ile arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Köylülerin de destek verdiği çalışma kapsamında Savaş'ın cesedi 3 gün sonra Sarıtepe mevkisinde bulundu.

Cenaze burada yapılan incelemenin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Çanakkale'de kaybolan yaşlı adam ölü bulundu

Son dakika haber | Üvey kardeşini altın borcunu ödemediği için öldürmüş

Son dakika haber | Üvey kardeşini altın borcunu ödemediği için öldürmüş

 FETÖ'nün jandarma 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik soruşturmada 78 gözaltı kararı

FETÖ'nün jandarma "mahrem hizmetler" yapılanmasına yönelik soruşturmada 78 gözaltı kararı

 Son dakika... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik soruşturmada 78 şüpheli hakkında...

Son dakika... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanmasına yönelik soruşturmada 78 şüpheli hakkında...

AA / Bülent Ersöz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title