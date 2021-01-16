SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI
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SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI

16.01.2021 18:51 | Son Güncelleme: 16.01.2021 18:57
SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI

SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADIÇANAKKALE'de yüksek kesimlerde ve birçok ilçede öğle saatlerinden bu yana devam eden kar yağışı ortaya kartpostallık manzaranın çıkmasına neden oldu.

SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI

ÇANAKKALE'de yüksek kesimlerde ve birçok ilçede öğle saatlerinden bu yana devam eden kar yağışı ortaya kartpostallık manzaranın çıkmasına neden oldu. Hem kar yağışı, hem de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak hayvanlarının aç kalmamaları için  beyaz örtü üzerine mama bırakıldı. Kar yağışının etkili olduğu Çanakkale-Çan karayolunun Balaban mevkisinde karayolları ekipleri yolun kapanmaması için tuzlama çalışması yapıp, biriken karları küredi. 

Çanakkale Gençlik Merkezi liderleri, beyaz örtüye bürünen Balaban mevkisine gelerek sokak hayvanları için mama bıraktılar. Çanakkale Gençlik Merkezi Genç Lideri Ozan Can Polat, kar yağdığından sokak hayvanlarını beslemek için Balaban mevkisine geldiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bugün sokağa çıkma yasağı var. Çok fazla insan gelemediği için biraz daha fazla mama aldık yanımıza. Hem buradaki köpek ve kedileri beslemek için hem de vahşi hayvan varsa onlarda nasiplensin diye mamalarımız getirdik. Gençlik Merkezi olarak bu tarz gönüllülük faaliyetlerimiz oluyor. Umuyoruz ki sadece bizle kalmaz, bütün milletimiz gelip sokakta yaşayan canlıları beslerse çok seviniriz."

SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI
SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI
SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI
SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI
SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI
SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI
SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI
SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI
SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI
SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI
SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI
SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI
SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI
SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak GEZEN

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