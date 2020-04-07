Çanakkale'de fırtına feribot seferlerini olumsuz etkiliyor
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Kilitbahir, Çanakkale, Gelibolu, Güncel

Çanakkale'de fırtına feribot seferlerini olumsuz etkiliyor

Çanakkale'de fırtına feribot seferlerini olumsuz etkiliyorÇANAKKALE'de, boğaz hattında etkili olan poyraz nedeniyle Çanakkale-Kilitbahir, Lapseki-Gelibolu feribot seferleri geçici süreliğine iptal edildi.

07.04.2020 11:08 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:09
Çanakkale'de fırtına feribot seferlerini olumsuz etkiliyor

Çanakkale'de fırtına feribot seferlerini olumsuz etkiliyor

ÇANAKKALE'de, boğaz hattında etkili olan poyraz nedeniyle Çanakkale-Kilitbahir, Lapseki-Gelibolu feribot seferleri geçici süreliğine iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, boğaz hattında etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle Çanakkale-Kilitbahir, Lapseki-Gelibolu hattı arasında yapılması planlanan feribot seferlerinin geçici süreliğini iptal edildiğini duyurdu.

Gestaş'tan yapılan açıklamada; "Lapseki-Gelibolu hattındaki seferlerimiz saat 09: 30, Çanakkale-Kilitbahir hattındaki seferlerimiz saat 10: 00 itibariyle olumsuz hava şartları nedeniyle geçici süreyle durdurulmuştur" denildi.

Öte yandan, Çanakkale-Eceabat hatlarındaki seferler ise devam ediyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE(DHA)

Çanakkale'de fırtına feribot seferlerini olumsuz etkiliyor

Kaynak: DHA

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Çanakkale'de fırtına feribot seferlerini olumsuz etkiliyor
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