Çanakkale'de Covid-19 vakaları arttı, valilik uyardı
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Çanakkale'de Covid-19 vakaları arttı, valilik uyardı

İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce - Haberler | Sağlık

Çanakkale'de Covid-19 vakaları arttı, valilik uyardı Çanakkale'de, 100 bin kişide görülen korona virüs (Covid-19) vaka sayıları 21'den 31'e çıktı.

Çanakkale'de Covid-19 vakaları arttı, valilik uyardı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, 100 bin kişide görülen korona virüs (Covid-19) vaka sayıları 21'den 31'e çıktı. Her geçen gün artış gözlenen vaka sayılarının ardından Çanakkale Valiliği konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19, delta varyantıyla birlikte yeniden yükseliş trendine girdi. Vaka sayıları Çanakkale'de de artmaya başladı. Maske ve mesafe kurallarına uyulmadığını belirten Çanakkale Valiliği konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada; "İlimizde geçen hafta 100.000 kişide görülen vaka sayısı 21 iken bu hafta 31'e çıkmıştır. Maalesef yapılan inceleme, gözlem ve denetlemelerde maske ve mesafe kuralına uyma konusunda tedbiri çoğunlukla elden bıraktığımız görülmektedir. Tekrar yüksek vakaları görmemek ve kapanmamak için bir süre daha maskemizi takmak durumundayız. Kafeterya, restaurant vb. başta olmak üzere tüm iş yerlerimizde ve düğün nişan vb. etkinliklerde Sağlık Bakanlığımızın Covid-19 rehberindeki tedbirlere uymamız gerekmektedir. Aşılama oranımız yüksek olsa da halen daha çok sayıda hemşehrilerimiz sırası gelmesine rağmen aşı olmamıştır. Lütfen kendi sağlığımız ve sevdiklerimizin sağlığı için aşımızı olalım" ifadelerine yer verildi.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas'ta yükselişe geçen vaka sayılarıyla ilgili aşısını yaptırmayan vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Sağlık Bakanlığı'mızın son yayınladığı pandemi verilerinden de anlaşıldığı üzere, vaka sayıları tekrar artış göstermeye başlamıştır. Vaka sayılarının yeniden azalması bizlerin elindedir. Maske ve mesafe kurallarına özenle uyulması, henüz aşı olmayan hemşehrilerimizin de ilk doz aşılarını en kısa sürede olmaları pandemi ile mücadelemizde çok önemli rol oynamaktadır. Sağlık Bakanı'mızın da dediği gibi; aşı ile toplumsal bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uymak zorundayız. Sevdiklerimizi tehlikeye atmamak için pandemi kurallarına istisnasız uyulması temennisiyle, sağlıklı ve mutlu günler dilerim" diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulamasında da; Barbaros Mahallesi, Kemalpaşa Mahallesi, Esenler Mahallesi, kordon boyu, İskele Meydanı ve Cumhuriyet Meydanı gibi kalabalık bölgelerde vaka sayılarında artış görüldüğü tespit edildi.

Çanakkale'de Covid-19 vakaları arttı, valilik uyardı
Çanakkale'de Covid-19 vakaları arttı, valilik uyardı
Çanakkale'de Covid-19 vakaları arttı, valilik uyardı
Çanakkale'de Covid-19 vakaları arttı, valilik uyardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce

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