Çanakkale'de CHP'nin Kuruluşunun 94. Yıldönümünde Türk Bayrağı Unutuldu
Çanakkale'de CHP'nin kuruluşunun 94. yıldönümünde Türk bayrağı unutuldu CHP'de bayrak kriziÇANAKKALE - Çanakkale'de CHP'nin kuruluşunun 94'üncü yıldönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk töreni düzenlendi.
Çanakkale'de CHP'nin kuruluşunun 94. yıldönümünde Türk bayrağı unutuldu
CHP'de bayrak krizi
ÇANAKKALE - Çanakkale'de CHP'nin kuruluşunun 94'üncü yıldönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk töreni düzenlendi. Törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunacağı esnada Atatürk Anıtı'nın yanında bulunan gönderde Türk bayrağının olmaması krize sebep oldu.
Cumhuriyet Meydanı'nda bugün saat 12.00'da düzenlenen törene CHP Çanakkale milletvekilleri Muharrem Erkek ve Bülent Öz, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Serdar Soydan, CHP İl Başkanı Nejat Önder, CHP Merkez İlçe Başkanı Celal Karakaş, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Berkay Güzel ve CHP'li Kepez Belediye Başkanı Ömer Faruk Mutan'ın yanı sıra parti üyeleri katıldı. CHP'nin kuruluşunun 94. yıldönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Daha sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunacağı sırada gönderde Türk bayrağının olmaması kısa süreli krize sebep oldu. Tören alanına CHP il binasından Türk bayrağı getirilerek göndere çekildi. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından konuşmalarla son buldu.