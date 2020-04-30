Çanakkale'de can pazarı...Kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı

Çanakkale'de can pazarı...Kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi yakınlarında dorseli bir kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Çanakkale'de can pazarı...Kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi yakınlarında dorseli bir kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çanakkale istimaketinden Balıkesir'in Edremit ilçesi istikametine doğru gitmekte olan İsmail Kayhan'ın kullandığı 35 AU 3660 dorse plakalı 25 SN 861 plakalı kamyon ile Balıkesir'in Edremit ilçesi istikametinden Çanakkale istikametine gitmekte olan Erdal Halat idaresindeki 53 FN 378 plakalı kamyonet Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi yakınlarındaki Küçükkuyu rampalarında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet şarampole yuvarlanırken, dorseli kamyonun da dorsesi devrildi. Kazada kamyonette bulunan sürücü Erdal Halat ağır yaralanırken, kamyonette içerisinde ve kasasında bulunan Kaan Acar, Serdar Halat, Emre Turna, Dursun Halat ve Erman Halat yaralanarak, olay yerine gelen ambulanslarla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada kamyonetin ön kısmında 4 kişi ve kamyonetin kasasında da 2 kişinin bulunduğu belirtilirken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ve bölge trafik ekipleri ise kaza sonrasında yolda kontrollü olarak ulaşımı sağladı.

Kaynak: İHA