Çanakkale'de bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
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Çanakkale'de bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Çanakkale'de bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Anadolu Ajansı / Murat Yüksel - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Yeşilköy'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Yeşilköy'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Yenice Kaymakamı Musa Göktaş başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Yeşilköy'de Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan hasta sayısında artış görülmesi ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle 14 günlük karantina uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel

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