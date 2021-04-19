Çanakkale'de bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Yeşilköy'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Yeşilköy'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Yenice Kaymakamı Musa Göktaş başkanlığında toplandı.
Toplantıda, Yeşilköy'de Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan hasta sayısında artış görülmesi ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle 14 günlük karantina uygulanmasına karar verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel