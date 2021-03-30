Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı
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Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı

ÇANAKKALE'de merkeze bağlı Kayadere köyü ile Kumkale köyü şehitler mevkisi koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 gün süreyle karantinaya alındı.

ÇANAKKALE'de merkeze bağlı Kayadere köyü ile Kumkale köyü şehitler mevkisi koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Çanakkale Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda, Kayadere köyü ve Kumkale köyü şehitler mevkisinde vaka sayısındaki artış nedeniyle 10 gün süreyle karantina uygulanacak. Köye giriş-çıkışlar, özel durumlar haricinde yasaklanırken, karantina kapsamında ibadethanelerde toplu ibadet edilmesi geçici süre kısıtlandı. Cenaze namazlarının, namaz vakitlerinden önce belirlenecek uygun bir vakitte kılınması, cenaze defin işlemlerinin kalabalık oluşturulmadan yerine getirilmesi ve taziyelerin toplu şekilde yapılmaması da kararlaştırıldı. Kahvehane, lokanta, pastane, kafeterya gibi yeme içme yerleri ile berber, kuaför gibi işyerlerinin faaliyetleri geçici olarak durduruldu. Kısıtlama boyunca ev ziyaretlerine de yasak getirildi. Kayadere köyüne ayrıca, köy minibüsleri ve işçi servisleri gibi toplu taşıma araçlarının girişi de kısıtlandı.Karantina uygulanan yerlerde vatandaşların ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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