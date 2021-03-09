Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı
09.03.2021 13:33 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:36
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Yenice Kaymakamı Musa Göktaş başkanlığında toplandı.
Toplantıda, Karasuçam köyünde Kovid-19 vakalarında artış yaşanması üzerine, salgının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla karantina uygulanmasına karar verildi.
Karara göre 14 gün sürecek karantina dolayısıyla jandarma ekipleri köyün girişlerinde önlem aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel