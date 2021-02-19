Çanakkale'de apartmanda çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi
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Çanakkale'de apartmanda çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi

19.02.2021 19:15 | Son Güncelleme: 19.02.2021 19:18
Çanakkale'de apartmanda çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde üç katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 8 kişiye müdahale edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde üç katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 8 kişiye müdahale edildi.

Küçükkuyu Atatürk Caddesi'ndeki binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Üst katlarda ikamet eden 5 kişi, yanlarında 1 bebek ve 2 çocukla birlikte yangından etkilenmemek için çatı katına çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını diğer binalara sıçramadan söndürdü.

Çatı katındakiler de görevliler tarafından kurtarıldı.

Dumandan etkilenen 8 kişinin, ambulanslarda solunum cihazlarıyla temiz hava almaları sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hanife Erdinç

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