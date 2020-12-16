Çanakkale'de apartman toplantıları Covid-19 nedeniyle ertelendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Çanakkale'de apartman toplantıları Covid-19 nedeniyle ertelendi

16.12.2020 14:32 | Son Güncelleme: 16.12.2020 14:36
Çanakkale'de apartman toplantıları Covid-19 nedeniyle ertelendi

Çanakkale'de, korona virüs (Covid-19) yayılımının engellenmesi amacıyla site ve apartman toplantıları 2021 yılının Mart ayına ertelenirken, kamu kurumları ve özel kurumlarda HES kodu uygulamasına geçildi.

Çanakkale'de, korona virüs (Covid-19) yayılımının engellenmesi amacıyla site ve apartman toplantıları 2021 yılının Mart ayına ertelenirken, kamu kurumları ve özel kurumlarda HES kodu uygulamasına geçildi.

Çanakkale İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar şöyle; " 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre yönetim görevini yerine getiren gerçek ve tüzel kişiler tarafından site ve apartmanların yönetim planlarında yazan tarihlerde yapılması gereken olağan genel kurul toplantıları ile ihtiyaç duyulduğunda yapılacak olağanüstü genel kurul toplantılarının 01.03.2021 tarihine kadar ertelenmesine, halkın hizmet aldığı kamu kurumları ile özel kuruluşlarda (banka, şirketler vb.) HES kodu sorgulamasının yapılabilmesine oy birliği ile karar verildi" - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

- Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden doktor Erdem için anma töreni
- Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden doktor Erdem için anma töreni
Son dakika haber | Mahalle muhtarı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Son dakika haber | Mahalle muhtarı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısı çıkan tartışmalar üzerine ertelendi (2)
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısı çıkan tartışmalar üzerine ertelendi (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ezgi Mola Cemal Hünal Demet Akbağ Gülben Ergen
Spor Erol Bulut Kylian Mbappe Emre Belözoğlu Ümit Şamiloğlu Mauricio Lemos
Tüm Haberler Türk Çocuk Ankara Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çanakkale'de apartman toplantıları Covid-19 nedeniyle ertelendi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 14:48:36. #1.15#
title