Çanakkale'de ada seferlerine fırtına engeli

06.02.2020 14:27 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:27

Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası sebebiyle bazı ada seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.



Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, bölgedeki olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün Kabatepe-Gökçeada hattında Gökçeada'dan saat 13.00 seferini yapamadı. Kabatepe'den saat 15.00 seferinin de iptal edildiği açıklandı.



Geyikli-Bozcaada hattında ise bugün Bozcaada'da saat 14.00 seferi olumsuz hava koşulları sebebiyle yapılamadı. Firmadan yapılan açıklamada Geyikli'den saat 15.00 seferinin de iptal edildiği duyuruldu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA