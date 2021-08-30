Çanakkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

ÇANAKKALE'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

ÇANAKKALE'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı. Törende Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) adına konuşma yapan Deniz Binbaşı Alpaslan Yavaş "Bu eşsiz zafer Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderlik ve komutanlık dehasıyla ordu, millet bütünlüğü içerisinde kazanılmıştır" dedi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Süleyman Canpolat, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tahsin Saruhan, Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, siyasi partilerin temsilcileri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram mesajı okundu.

'BÜYÜK BİR GURUR VE COŞKU İÇİNDEYİZ'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) adına konuşan Deniz Binbaşı Alpaslan Yavaş, "Bugün Yüce Türk Milleti'nin büyük feragatlıklarla verdiği İstiklal Mücadelesi'nin zaferle taçlandırıldığı Büyük Taarruz'un 99'uncu yıldönümü olan 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü büyük bir gurur ve coşkuyla kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olan bu zafer sadece vatan topraklarının düşmandan kurtarılmasını sağlamamış, Anadolu'nun Türk yurdu olduğu tescillenerek büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde ilelebet payidar kalacak, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulu süreç temelleri atılmıştır. Kahraman Türk Ordusu'nun kendisinden sayıca çok daha üstün olan işgal ordusuna karşı başlatılan, her safhasıyla düşünülerek hazırlanan ve Başkomutan Gazi Mustafa Kemal tarafından bizzat sevk edilen bu harekat ile kazanılan bu eşsiz zafer Türk Ordusu'nun yüksek kudret ve kahramanlığının tüm dünyaya gösterildiği muazzam bir eser olmuştur. Bu eşsiz zafer Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderlik ve komutanlık dehasıyla ordu, millet bütünlüğü içerisinde kazanılmıştır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nedim Bayhan