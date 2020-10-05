Çanakkale'de 3 yaşındaki Gülbeyaz oyun oynarken öldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çanakkale'de 3 yaşındaki Gülbeyaz oyun oynarken öldü

05.10.2020 22:02 | Son Güncelleme: 05.10.2020 22:06
Çanakkale'de 3 yaşındaki Gülbeyaz oyun oynarken öldü

ÇANAKALE'nin Bayramiç ilçesinde, mevsimlik işçi Gökhan ve Esra Çiğdem çiftinin 3 yaşındaki kızları Gülbeyaz, kaldıkları eski orman binasının bahçesinde oynarken düşüp, başını taşa vurdu.

ÇANAKALE'nin Bayramiç ilçesinde, mevsimlik işçi Gökhan ve Esra Çiğdem çiftinin 3 yaşındaki kızları Gülbeyaz, kaldıkları eski orman binasının bahçesinde oynarken düşüp, başını taşa vurdu. Gülbeyaz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Bayramiç'in Çırpılar köyüne elma toplamak üzere işçi olarak Balıkesir'in Havran ilçesinden gelen Gökhan ve Esra çiftinin 2 çocuğundan birisi olan 3 yaşındaki Gülbeyaz, kaldıkları metruk orman binasının bahçesinde, 9 yaşındaki ağabeyi Çağlar ile oyun oynamaya başladı. Bu sırada duvara tırmanmaya çalışan Gülbeyaz, dengesini kaybederek düşüp başını taşa vurdu. Ağabeyinin, aileye haber vermesiyle Gülbeyaz ailesi tarafından Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gülbeyaz, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

      


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih DALDAL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Şehrazat Cem Yılmaz Halil Sezai
Spor Babel Can Bartu Mbaye Diagne Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Beşiktaş Futbolcu Azerbaycan Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çanakkale'de 3 yaşındaki Gülbeyaz oyun oynarken öldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.10.2020 22:12:50. #1.14#
title