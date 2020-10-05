Çanakkale'de 3 yaşındaki Gülbeyaz oyun oynarken öldü

ÇANAKALE'nin Bayramiç ilçesinde, mevsimlik işçi Gökhan ve Esra Çiğdem çiftinin 3 yaşındaki kızları Gülbeyaz, kaldıkları eski orman binasının bahçesinde oynarken düşüp, başını taşa vurdu.

ÇANAKALE'nin Bayramiç ilçesinde, mevsimlik işçi Gökhan ve Esra Çiğdem çiftinin 3 yaşındaki kızları Gülbeyaz, kaldıkları eski orman binasının bahçesinde oynarken düşüp, başını taşa vurdu. Gülbeyaz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Bayramiç'in Çırpılar köyüne elma toplamak üzere işçi olarak Balıkesir'in Havran ilçesinden gelen Gökhan ve Esra çiftinin 2 çocuğundan birisi olan 3 yaşındaki Gülbeyaz, kaldıkları metruk orman binasının bahçesinde, 9 yaşındaki ağabeyi Çağlar ile oyun oynamaya başladı. Bu sırada duvara tırmanmaya çalışan Gülbeyaz, dengesini kaybederek düşüp başını taşa vurdu. Ağabeyinin, aileye haber vermesiyle Gülbeyaz ailesi tarafından Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gülbeyaz, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih DALDAL