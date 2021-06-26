Çanakkale'de 27 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı
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Çanakkale'de 27 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

Çanakkale'de 27 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çanakkale'de gerçekleştirilen operasyonda 27 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Çanakkale'de gerçekleştirilen operasyonda 27 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesi açıklarında 24 Haziran Perşembe günü saat 23.35'te Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Tespit edilen bölgeye Sahil Güvenlik Botu yönlendirildi. Bölgede yelkenli tekne içerisinde 27 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Düzensiz Göçmenler ve göçmen kaçakçıları Küçükkuyu ilçesinde bulunan Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Buradaki işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler Ayvacık'ta ki Geri Gönderme Merkezi'ne gönderilirken, 2 göçmen kaçakçısı şüphelisinin işlemleri sürüyor. - ÇANAKKALE

Çanakkale'de 27 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı
Çanakkale'de 27 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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