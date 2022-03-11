Çanakkale'de 2 genç, karla kaplanan şehitlikteki mezar taşlarını temizledi; o anlar kamerada

ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde, Çanlı Gaziler, Şehitler ve Türk Devletleri Anıtı'na gelen 2 genç, sembolik mezar taşları üzerindeki karları temizledi. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Çanakkale'de saat 15.00 sıralarında kar yağışı devam ederken, Çan Belediyesi Çanlı Gaziler, Şehitler ve Türk Devletleri Anıtı'na gelen 2 genç, karla kaplanan mezar taşlarını temizledi. O anlar ise belediyenin güvenlik kameralarına yansıdı. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri paylaşarak, "Çan Belediyesi Çanlı Gaziler, Şehitler ve Türk Devletleri Anıtı'na gelen 2 evladımız, sembolik mezar taşları üzerindeki karları temizlemek için epey çaba sarf etmişler ve sonrasında bizleri duygulandıran bu harika görüntülerle karşılaşmış olduk. Evlatlarımızı ve onları yetiştiren ailelerini kutluyor, en kısa zamanda bu evlatlarımızın kim olduklarını belirleyerek, belediyemizde ağırlamak istiyoruz" dedi.