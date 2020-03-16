Çanakkale'de 18 Mart Deniz Zaferi törenlerine koronavirüs iptali
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Çanakkale, Güncel

Çanakkale'de 18 Mart Deniz Zaferi törenlerine koronavirüs iptali

ÇANAKKALE Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü nedeniyle Şehitler Abidesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenmesi planlanan tören, koronavirüs önlemleri kapsamında iptal edildi.

16.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:32
Çanakkale'de 18 Mart Deniz Zaferi törenlerine koronavirüs iptali

ÇANAKKALE Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü nedeniyle Şehitler Abidesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenmesi planlanan tören, koronavirüs önlemleri kapsamında iptal edildi. Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümünde stadyumdaki tören ise daha önceden iptal edilmişti. Bu yıl Deniz Zaferi nedeniyle sadece Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni olacak.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü nedeniyle 18 Mart Stadyumu'ndaki törenin iptal edilmesinin ardından bugün de Şehitler Abidesi'ndeki tören iptal edildi. 18 Mart 2020 Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılması planlanan tören, koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edilirken, karar Valilik tarafından duyuruldu.

İl Anma Komitesi, Vali Yardımcısı Hasan Ongu Başkanlığında temsilcilerin de katılımıyla 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yılı kapsamında toplandı. Toplantıda alınan kararla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi: "Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran koronavirüs salgınına karşı ülke genelinde mücadelenin tüm alanlarda başarıyla sürdürülebilmesi için Devletimiz tarafından bugüne kadar alınan önlemler ile bundan sonra alınacak tedbirlerin dikkatle takip edilerek eksiksiz yerine getirilmesi hastalığın yayılmasının önlenmesi bakımından büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda; Milli Eğitim Bakanlığının 12.03.2020 tarih ve 84037561-821.05-E.5339784 sayılı yazısı ile koronavirüs etkilerinden korunmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel okul ve kurumlarda öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerinin katılımı ile yapılması planlanan il/ilçe, ulusal ve uluslararası düzeydeki sosyal etkinliklerin (toplantı, çalıştay, sempozyum, konferans, forum, ödül töreni, spor müsabakası, yarış vb.) tedbiren iptal edildiği bildirilmiştir. İçişleri Bakanlığının 13.03.2020 tarih ve 23635644-249-5198 sayılı yazısı ile Mayıs ayı başına kadar Ülke genelinde yapılması planlanan yemin, anma, mezuniyet vb. törenler iptal edildiği bildirilmiştir. Gençlik ve Spor Bakanlığının 13.03.2020 tarih ve 64753203-010.99-E.405983 sayılı yazısı ile Ulusal Spor Organizasyonları ve projelerin ertelenmesine, diğer üst ligler haricindeki yerel mahalli düzeydeki tüm spor müsabakalarının Nisan ayı sonuna kadar durdurulmasına, üst liglerdeki yer alan faaliyetlerinde seyircisiz devam edileceği bildirilmiştir."ÇELENK SUNMA TÖRENİ YAPILACAK

İlgili Bakanlıklar talimatlarının değerlendirilmesi sonucu alınan karar doğrultusunda, 18 Mart 2020 Çarşamba günü saat 09: 00'da Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek Çelenk Sunma Töreni hariç, İl Anma Komitesince planlanan diğer programlar ve etkinlikler iptal edildi. 


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Kaynak: DHA

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