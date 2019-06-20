ÇANAKKALE ÇOMÜ'de mezuniyet coşkusu

ÇOMÜ'de mezuniyet coşkusu

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ), 2018- 2019 eğitim- öğretim yılında, yaklaşık 7 bin öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı.

Çanakkale 18 Mart Stadyumu'ndaki mezuniyet törenine, Çanakkale Vali Yardımcı Celil Ateşoğlu, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Kanber Koç, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit ile protokol üyeleri ve öğrenci yakınları katıldı. Tören, öğrencilerin geçişi ve aileleri selamlaması ile başladı. Komik paylaşımların yer aldığı pankartlarla hem protokolü hem de aileleri güldüren öğrenciler, dev Türk bayrağı açarak geçişlerini tamamladı. Ardından program Saygı Duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması, Çanakkale Mehteran Takımı gösterisi, mezun olan öğrenciler adına konuşma ile devam etti.

'BU MİLLET SİZDEN HİZMET BEKLİYOR'

Törende konuşan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, bugün mutlu ve gururlu bir gün yaşadıklarını belirterek, "Artık sizler milletimize emanetsiniz. Bu millet sizden hizmet bekliyor. Hepiniz biliyorsunuz ki eğitim belli süreyle sınırlı değildir. Beşikten mezara kadar ilim anlayışının temsilcileri olarak bugünden sonra çok daha olgun bir şekilde hayatın gerçekleriyle karşı karşıya geldiğinizde daha yoğun çalışmanız gerektiğini lütfen inanın" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Mini konser, diplomaların dağıtımı ve 7 bine yakın öğrencinin keplerini havaya fırlatmasıyla mezuniyet töreni sona erdi.

Kaynak: DHA