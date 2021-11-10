Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

ÇANAKKALE (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 83. yılında Bursa, Balıkesir, Eskişehir, Çanakkale, Kütahya, Yalova ve Bilecik'te törenlerle anıldı.

Bursa'da, Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törende Vali Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş anıta çelenk bıraktı.

Saatler 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Türk bayrağı göndere çekilip, yarıya indirildi. Törende, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar yer aldı.

Adeta hayatın durduğu 2 dakikalık saygı duruşu sırasında vatandaşlar bulundukları yerlerde anmaya katıldı.

Balıkesir

Balıkesir'de törenler, Vali Yardımcısı Şükrü Kara, Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Ergin Dinç, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın ve diğer temsilcilerin anıta çelenk bırakmasıyla başladı.

Siren sesleri eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Törenler kapsamında ayrıca Avlu Balıkesir Fatih Salonu'nda Adnan Menderes Anadolu Lisesince oratoryo sunuldu.

Eskişehir

Eskişehir Vilayet Meydanı'ndaki törene, Vali Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, siyasi parti ve sivil toplum temsilcileri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Meydandaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Ardından sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu.

Tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Çanakkale

Çanakkale Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Vali İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit ile Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saatler 09.05'i gösterdiğinde Atatürk Anıtı yanında meşaleler yakıldı ve saygı duruşunda bulunuldu.

Bando eşliğinde İstiklal Marşı okunarak, Türk bayrağı göndere çekilip yarıya indirildi. Törene katılan vatandaşlar ise anıta çiçekler bıraktı.

Etkinlikte, daire amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer aldı.

Kütahya

Kütahya'da, Zafer Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenkler, Vali Ali Çelik, Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz ve Belediye Başkanı Alim Işık tarafından konuldu.

Sirenlerin çalmasıyla meydandaki protokol üyeleri ve vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

Yalova

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanındaki tören, Yalova Valisi Muammer Erol, Garnizon Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının anıta çelenk bırakmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Kent Müzesi'ndeki "Yas Günü" konulu fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

Anma programı, Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikle sona erdi.

Törenlere, kurum müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bilecik

Bilecik Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Kemal Kızılkaya ile Belediye Başkanı Semih Şahin, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, Türk bayrağı göndere çekildi.

Daha sonra Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde anma programı düzenlendi.

Törenlere, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, askeri erkan, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.