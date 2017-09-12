Çanakkale - Bozcaada'daki Yangına Kaymakam ve Belediye Başkanı da Müdahale Etti

Bozcaada'daki yangına Kaymakam ve Belediye Başkanı da müdahale etti



ÇANAKKALE'nin Bozcaada İlçesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için İlçe Kaymakamı Mustafa Akın ve Belediye Başkanı CHP'li Hakan Can Yılmaz, vatandaşlarla birlikte ile yangına müdahale etti. Yaklaşık 20 dönümlük ormanlık alanın yanı sıra 1 üzüm bağının zarar gördüğü yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.



Yangın, bugün saat 17.00 sıralarında Canol Deresi Mevkii'nde çıktı, Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 yangın söndürme helikopteri ile Bozcaada Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Alevler bir üzüm bağına zarar verirken, Bozcaada Belediyesi'nden yapılan anons ile adadaki tüm traktör sahiplerinin su tankerleri ile yangın bölgesine gelmesi çağrısı yapıldı. Anonsu duyan yüzlerce vatandaş yangın yerine akın etti.



YANGINA ÇALI, ÇIRPI, KAZMA, KÜREK VE YANGIN TÜPÜ İLE MÜDAHALE ETTİLER



Bozcaada Kaymakamı Mustafa Akın, Bozcaada Garnizon Komutanı Vekili Piyade Binbaşı Çağrı Sağlam, Bozcaada Belediye Başkanı CHP'li Hakan Can Yılmaz ve yüzlerce vatandaş yangını söndürmek için ellerine aldıkları çalı, çırpı, kazma, kürek ve yangın tüpleri ile alevleri söndürmeye çalıştı. Ayrıca alevlere havadan da yangın söndürme helikopteri ile müdahale edildi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. 8 ile 10 yaşları arasında genç çamların bulunduğu yaklaşık 20 dönümlük ormanlık alanın ve bir üzüm bağının zarar gördüğü yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.



Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.