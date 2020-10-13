Çanakkale Boğazı tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı
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Çanakkale Boğazı tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı

13.10.2020 13:05 | Son Güncelleme: 13.10.2020 13:08
Çanakkale Boğazı tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı, olumsuz hava koşulları nedeniyle tek yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı, olumsuz hava koşulları nedeniyle tek yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.

Bölgede etkili olan olumsuz hava şartları, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine yol açtı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzeyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın 12.20 itibarıyla tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Olumsuz havanın etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada ise bugün Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 15.00 ve 19.00 seferleri, Kabatepe'den saat 13.00, 17.00 ve 21.00 seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Gökçeada'dan saat 17.00 ve 20.30'daki, Kabatepe'den ise saat 19.00 ve 22.30'daki seferlerin yapılmasının planlandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel

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