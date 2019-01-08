Çanakkale Boğazı'nda Yük Gemisinde Yangın İhbarı

Çanakkale Boğazı'nda yük gemisinde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda römorkör sevk edildi. Alınan ilk bilgilere göre, Çanakkale Boğazı'nda Suluca Gocuk mevkiinde "Qezban" adlı kuru yük gemisinde yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı çok sayıda römorkör sevk edildi. Geminin Yunanistan'dan Yalova'ya gittiği öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA