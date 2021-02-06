Çanakkale Boğazı, 13,5 saat sonra transit gemi geçişine açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çanakkale Boğazı, 13,5 saat sonra transit gemi geçişine açıldı

06.02.2021 11:09 | Son Güncelleme: 06.02.2021 11:44
Çanakkale Boğazı, 13,5 saat sonra transit gemi geçişine açıldı

YOĞUN sis nedeniyle dün akşam transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, sisin etkisini kaybetmesi sonrası saat 11.00 itibariyle yeniden geçişlere açıldı.

YOĞUN sis nedeniyle dün akşam transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, sisin etkisini kaybetmesi sonrası saat 11.00 itibariyle yeniden geçişlere açıldı.

Çanakkale Boğazı, dün akşam saat 21.00 itibariyle etkisini artıran yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin azalması üzerine çift yönlü olarak, transit gemi geçişlerine kapatıldı. Bölgedeki yoğun sisin etkisini kaybetmesinin ardından boğazdaki gemi trafiği, 13,5 saat sonra normale döndü.


Çanakkale Boğazı, 13,5 saat sonra transit gemi geçişine açıldı
Çanakkale Boğazı, 13,5 saat sonra transit gemi geçişine açıldı
Çanakkale Boğazı, 13,5 saat sonra transit gemi geçişine açıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa SUİÇMEZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Halsey Cansu Dere Acun Ilıcalı Hüner Coşkuner
Spor Hakan Kutlu Gökhan Gönül Abdullah Avcı Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kaza Mersin Gazete Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çanakkale Boğazı, 13,5 saat sonra transit gemi geçişine açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 11:44:15. #1.16#
title