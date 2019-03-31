Çanakkale Belediye Başkanı ve CHP'nin Adayı Gökhan, Oyunu Kullandı

ÇANAKKALE Belediye Başkanı ve CHP'nin adayı Ülgür Gökhan, eşi Hale Gökhan ile birlikte Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Çanakkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki 1151 nolu sandıkta oy kullandı. Eşi Hale Gökhan'ın ardından sandığa zarfı koyan Başkan Gökhan, "Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Oy kullanarak, vatandaşlık görevini yerine getirdiğini belirten Başkan Gökhan, "Vatandaşlar Çanakkale'de huzur içerisinde bir seçim geçiriyorlar. Kampanyamız da huzur içinde geçti. Çanakkale'ye yakışır bir tarzda seçim kampanyası yürüttük. Seçime katılan tüm adaylara bu güzelliklerinden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hiçbir sıkıntı olmadan, kardeşçe, rastlaştığımız yerlerde özellikle Ayhan beyle hep kucaklaştık. Bu çok önemli; çünkü ülkenin gerçekten sıkıntılı günlerinde ve özellikle de televizyondaki o hırçın politikadan sonra Çanakkale'de bu şekilde rahat bir biçimde kardeşçe bir seçim geçirmiş olması son derece anlamlı, diye düşünüyorum" dedi. Çanakkale'nin, barışın kenti olduğunu vurgulayan Başkan Gökhan, "Bu bağlamda da bunu başardığımızı görüyorum. İnşallah bugünkü bu seçim de rahat, huzur içerisinde geçecek. İnsanlar görüyorum; sokakta çocuklarını, torunlarını almışlar, sandığa gidiyorlar. Ben sonuç ne olursa olsun, kim belediye başkanı olarak seçilirse seçilsin bu kentte yine hep beraber, kardeşçe, hiç kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden yine hizmet edeceğiz. Bu bakımdan Çanakkaleliler şanslı; çünkü bu anlayışta hareket ediyoruz. Bu kentte bunun bozulmasını da istemiyoruz, bozmayacağız, bozdurmayacağız ne olursa olsun. Burada her zaman birlik içerisinde Çanakkale'nin gelişmesi, kalkınması ve bu sıkıntıları atlatması için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. - Çanakkale

Kaynak: DHA