Çanakkale açıklarındaki gemide bulunan 35 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
AA / Burak Akay - Haberler | Güncel
Çanakkale'nin Ezine ilçesi açıklarında, bir gemideki 35 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalanarak karaya çıkarıldı.
Çanakkale'nin Ezine ilçesi açıklarında, bir gemideki 35 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalanarak karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bir gemide düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine, Ezine açıklarındaki bölgeye hareket etti.
Düzenlenen operasyonda, çeşitli ülkelere mensup 35 düzensiz göçmen yakalandı.
Geyikli Feribot İskelesi'nden karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.
AA / Burak Akay - Son Dakika Haberleri